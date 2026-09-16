Ο Τάσος Δουβίκας είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Κόμο που εντυπωσιάζει σε Serie A και Champions League και συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του, εξασφαλίζοντας και σημαντική αύξηση των ετήσιων απολαβών του.

Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 στην ιταλική ομάδα μετά τη θητεία του στη Θέλτα και κατάφερε να γίνει αμέσως κομβικός για τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος του δείχνει συνεχώς εμπιστοσύνη.

Ο Δουβίκας ήταν ένας από τους καλύτερους σκόρερ της Serie A την περασμένη σεζόν και έχει μπει δυνατά και στη φετινή, ενώ βρήκε δίχτυα και στον αγώνα με τη Λειψία στο Champions League, όπου η εντυπωσιακή Κόμο επικράτησε με 4-1.

Έχοντας πετύχει 22 γκολ σε 55 συμμετοχές μέχρι τώρα, ο Έλληνας φορ είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα του και αυτό φαίνεται και από το νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε η διοίκηση με διάρκεια ως το 2030 και σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του, όπως αναφέρει το Sky Italia.

Ο Δουβίκας έχει ήδη πει το «ναι» στην πρόταση που του έγινε και το προσεχές διάστημα θα μπουν και οι υπογραφές.