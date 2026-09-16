Με τον Ουναΐ να βρίσκει δίχτυα στο 76′ με πέναλτι και στο 89′ με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο και έκανε το 2/2 στο κύπελλο Ελλάδας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε θέση βασικού στον Σαλάχ-Εντίν για το ντεμπούτο του και γενικά έκανε αλλαγές στην 11άδα των «πράσινων», οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και τον τρόπο για να γίνουν επικίνδυνοι, καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν πιστοί στο πλάνο τους και έβαζαν δύσκολα με την πίεσή τους από ψηλά.

Στο 20′ ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Μπένι να αντικαθιστά τον Δοϊρανλή και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να αλλάζει κάτι στην εικόνα του. Το «τριφύλλι» είχε την κατοχή της μπάλας και μια ανούσια υπεροχή, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς κάποια μεγάλη φάση.

Στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 55′ η ομάδα του Νίστρουπ απείλησε με την εκτέλεση φάουλ του Κάνγκουα που απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος και στο 64′ ο Δανός προπονητής άρχισε τις αλλαγές. Ένας από τους παίκτες που μπήκαν στο ματς ήταν ο Ουναΐ, ο οποίος τελικά έκανε και τη διαφορά.

Στο 74′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για τράβηγμα του Ζολιμπουά στον Τεττέη και ο Ουναΐ ανέλαβε την εκτέλεση στο 76′ και έκανε το 0-1, για να ακολουθήσει το 0-2 στο 88′, ξανά από τον Μαροκινό, με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Αποστολάκης, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73′ Ρουκουνάκης), Δοϊρανλής (20′ Μπένι), Εμπουλά, Πατήρας (63′ Σαγκάλ), Μαγγανάς (62′ Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος (73′ Πόμπο).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας (64′ Ουναΐ), Σαλάχ-Εντίν, Κοντούρης (83′ λ.τ. Κάτρης), Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς (64′ Καμαρά), Πελίστρι (64′ Αντίνο), Κάνγκουα, Τεττέη (83′ Ντέσερς).