Η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Ουναΐ στο 76′ με πέναλτι.

Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο και στο πρώτο παιχνίδι έλειπαν οι καλές φάσεις, με τους «πράσινους» να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι.

Η λύση τελικά για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήρθε στο 74′, όταν ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για κράτημα του Ζολιμπουά στον Τεττέη, με τον Ουναΐ να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 76′ και να κάνει το 0-1.