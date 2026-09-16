Την πρόκριση για τους «16» του Eurovolley εξασφάλισε η Εθνική Ελλάδας, μία μέρα πριν τον τελευταίο αγώνα του ομίλου με τη Σλοβακία.

Μετά τη νίκη επί της Σουηδίας, η Εθνική ομάδα ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στους «16» και υπήρχαν πολλά σενάρια για το πώς θα εξασφαλιζόταν. Ένα από αυτά, ήταν το να πάρουν οι Σκανδιναβοί τουλάχιστον δύο σετ κόντρα στη Σλοβακία την Τετάρτη (16/9) και όντως έτσι έγινε.

Η Ελλάδα, επομένως, εξασφάλισε την πρόκριση για τους «16» μία μέρα πριν την αναμέτρηση με τους Σλοβάκους για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου και μένει να φανεί πλέον σε ποια θέση του ομίλου θα τερματίσει.