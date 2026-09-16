Την πρώτη του νίκη στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης με το 1-0 επί της Μαρκό, χάρη στο αυτογκόλ του Σμάλη στο 63ο λεπτό.

Οι «κίτρινοι» προέρχονταν από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ και δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι. Αντιθέτως, στο 14′ λίγο έλειψε να μείνουν πίσω στο σκορ από το σουτ του Γιόχανσον που πήγε στο δοκάρι του Βέλιο.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε να επιδείξει απλά ένα σουτ του Κουαμέ στο 15′ και ένα του Μπασίρου στο 32′ σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός να αρχίσει τις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου καθώς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από όσα έβλεπε.

Ο Άρης ήταν όντως καλύτερος στη συνέχεια, ανέβασε την απόδοσή του και στο 63′ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Σμάλη μετά το σουτ του Κουαμέ εντός περιοχής (1-0).

Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση, δεν απειλήθηκαν και στο 85′ θα μπορούσαν να κάνουν και το 2-0 με τον Γκαρέ, στην αντεπίθεση, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Έστω κι έτσι πάντως, ήρθε η πρώτη νίκη για τον Άρη στο κύπελλο.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Χαρούπας (80′ Παπασαραφιανός), Φαμπιάνο (46’ Σούταλο), Τιάμ, Βοριαζίδης, Μπασίρου (57′ Μορόν), Μπουσαΐντ, Παλάσιος (46’ Γκαρέ), Μιρ (46’ Μανού Γκαρθία), Κουαμέ.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Σμάλης, Στάμου, Κοπανίδης, Νεκούλ (59′ Μέλερ), Γιόχανσον (59′ Μπουσάι), Αλεξόπουλος, Κωνσταντακόπουλος, Μιλόγεβιτς (75′ Παυλίδης), Ντέτλερ (67′ Μπετσίροβιτς), Οικονομίδης (67′ Μεντόζα).