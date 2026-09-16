Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τονίζοντας ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο είπε το «ναι» στην πρόταση που του έγινε.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ επέστρεψε στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα των «πράσινων» και μέσω του προσωπικού του καναλιού στο Youtube, στη σειρά «Summer with the bear» σε συνεργασία με τη Euroleague, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του.

«Γιατί όχι; Είναι μια καλή πόλη, ένας καλός σύλλογος με σπουδαίους φιλάθλους. Ήμουν στην EuroLeague πριν από μερικά χρόνια. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει πράγματα και γίνεται καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. Το επίπεδο των συμπαικτών που έχω σε αυτή την ομάδα είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ρόστερ της EuroLeague. Και μπορώ να παίξω εδώ μαζί με τους φίλους μου, τους αδερφούς μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Οπότε, για μένα, ήταν μια αρκετά εύκολη απόφαση», είπε αρχικά ο Γιαμπουσέλε.

Στη συνέχεια, σχετικά με το γεγονός ότι θα είναι συμπαίκτες με τρεις συμπατριώτες του, τους Λεσόρ, Φρανσίσκο και Φαλ, είπε: «Όταν λέω ότι παίζω εδώ με τα αδέρφια μου, μιλάω για τον Ματίας, μιλάω για τον Σιλβέν, μιλάω για τον Μους. Φυσικά, τώρα μπορώ να παίξω με τον Ίζακ, με τον Μπάντιο. Ο Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ εδώ… Ο Κέντρικ Ναν, ο Νάιτζελ, ο Ντίνος. Γνωρίζω όλους αυτούς τους παίκτες και από πριν, οπότε το να μπορώ να είμαι μαζί τους και να αγωνίζομαι στο πλευρό τους είναι υπέροχο.

Και φυσικά έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στην EuroLeague, αν όχι τον καλύτερο. Οπότε για μένα δεν θέλω να πω ότι ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο υπέγραψα εδώ».