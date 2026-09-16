Άρχισε η διαδικασία προαγοράς των εισιτηρίων για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Η Ένωση μπήκε με νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση επικρατώντας της ΛΑΣΚ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και το επόμενο παιχνίδι είναι στις 14 Οκτωβρίου με τους Ουκρανούς στο Λονδίνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους και η ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της για τα εισιτήρια του αγώνα αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».