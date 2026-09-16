Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Νίκης Βόλου για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν.

Ο Αστέρας, ανεβασμένος ψυχολογικά μετά την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, όχι και αποτελεσματικός όμως, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

Με την έναρξη του δεύτερου, στο 50′, έγινε το 0-1 με το αυτογκόλ του Πασαλίδη μετά το γύρισμα του Πέρεθ από δεξιά και στο 55′ ο Μέντεθ ανατράπηκε από τον Πολέτο και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Ρικαρντίνιο να εκτελεί για το 0-2.

Το τελικό 0-3 έγινε στο 67′ από τον Παπακανέλλο που απέφυγε δύο αντιπάλους και πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.