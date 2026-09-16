Δεν επιβεβαιώνουν

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους για την επίθεση και υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να κινηθεί για εξτρέμ. Μέχρι τέλη του μήνα, άλλωστε, οι ελληνικές ομάδες μπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση ελεύθερων παικτών. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο για τους ερυθρόλευκους; Δύσκολα, πολύ δύσκολα θα γίνει κι άλλη μεταγραφή, αν και η αλήθεια είναι ότι στον Πειραιά είναι ικανοί για όλα. Το έχουν αποδείξει αυτό. Κανείς πάντως από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση ενός εξτρέμ. Θα τσεκάρουν βέβαια τους παίκτες που είναι ελεύθεροι, όπως κάνουν πάντα, αλλά δεν έχουν πρόθεση να κάνουν μεταγραφή. Θα πρέπει να συμβεί κάτι… τρελό για να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν για εξτρέμ.

Καμία σκέψη για μεταγραφή

Ενοχλημένος είναι ο Καλοσκάμης, λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του, για τα σενάρια περί μεταγραφής του. Μπορεί να μην έχει καταφέρει να κερδίσει πολύ χρόνο συμμετοχής στην ΑΕΚ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ψάχνεται για μεταγραφή. Από την πλευρά του νεαρού μεσοεπιθετικού ξεκαθαρίζουν ότι δεν ισχύουν τα όσα γράφτηκαν στην Αγγλία για δυσαρέσκεια επειδή δεν παίζει πολύ και για συζητήσεις με Γουέστ Μπρομ, Σαουθάμπτον και Λεβάντε. Ο Καλοσκάμης θέλει να συνεχίσει στην Ένωση και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς, κάτι όμως που δεν έχει αποδειχθεί και τόσο απλό μέχρι στιγμής. Αν περάσει πάντως και η φετινή σεζόν με τον χρόνο συμμετοχής του να είναι ελάχιστος, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν το καλοκαίρι του 2027.

Προτεραιότητα ο Ζίβκοβιτς

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε, έμεινε ανοιχτό το παράθυρο για τους ελεύθερους, οπότε στον ΠΑΟΚ βάζουν μπρος για τις ανανεώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες οι ασπρόμαυροι θα αρχίσουν τις συζητήσεις με τους παίκτες που έχουν μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους και θέλουν να τους κρατήσουν, με τον Ζίβκοβιτς να είναι πάνω-πάνω στη λίστα. Σον δικέφαλο του βορρά θεωρούν απαραίτητο τον Σέρβο εξτρέμ και η ανανέωση του συμβολαίου του θα αποτελέσει προτεραιότητα πλέον. Στη Θεσσαλονίκη είναι ενήμεροι για τις φήμες που κυκλοφορούν για ενδιαφέρον ομάδων της Αθήνας, δεν έχουν όμως καμία διάθεση να τους κάνουν τέτοιο… δώρο και περιμένουν από τον Ζίβκοβιτς να δείξει και αυτός ότι θέλει να ανανεώσει.

Αλλαγή προπονητή

Τελευταία αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και στην επανέναρξη θα έχουμε νέα πρόσωπα. Ομάδα της Super League έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μια καλή ευκαιρία για να το κάνει, δίνοντας χρόνο στον νέο τεχνικό να δουλέψει με την ομάδα χωρίς την πίεση των αγώνων. Όταν άρχιζε η σεζόν δεν περίμεναν οι άνθρωποί της ότι τόσο νωρίς θα έφταναν σε αυτό το σημείο, το κλίμα όμως δεν είναι καλό πλέον και έχουν αποφασίσει πως πρέπει να γίνει αλλαγή στον πάγκο για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στη συνέχεια.

Επιστροφή Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει τις μάχες του με την Αλ Σαντ στο Κατάρ, έχει όμως πάντα στο μυαλό του και την Ελλάδα. Λογικό, καθώς εδώ καθιερώθηκε ως προπονητής και εδώ θέλει να δουλέψει ξανά. Και θα δουλέψει. Το συμβόλαιό του με την Αλ Σαντ λήγει το 2028, υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι σίγουροι ότι ο Ρουμάνος θα έχει επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα κυλήσει η φετινή σεζόν, από το πώς θα ολοκληρωθεί η Super League. Τον Λουτσέσκου άλλωστε τον έχουν σε εκτίμηση, ως προπονητή, όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες με όσα πέτυχε στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος θα δείξει τι θα γίνει και πώς. Το σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αργά ή γρήγορα.