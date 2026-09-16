Νέα δεδομένα έχουν προκύψει αναφορικά με τη διεξαγωγή του Super Cup, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στο νησί έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ομάδες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μέλη των επιτελείων τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ιό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι διοργανωτές προσανατολίζονται στη μεταφορά του τουρνουά στην Αθήνα, με τη Ρόδο να απομακρύνεται πλέον από το αρχικό πλάνο.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο γήπεδα για τη φιλοξενία της διοργάνωσης. Η Sunel Arena συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ ως εναλλακτική εξετάζεται και το κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Στο φετινό Super Cup θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (26/9)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/9)

Μικρός τελικός (27/9)

Τελικός (27/9).