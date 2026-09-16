Χαμόγελα στην Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ξεπέρασε την περιπέτεια που αντιμετώπισε και επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας.

Τέλος στην ανησυχία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής επέστρεψε σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Καρέτσας είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στο επίσημο ντεμπούτο του στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ, όταν χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι Βεστφαλοί δεν έχουν γνωστοποιήσει επίσημα την αιτία του περιστατικού, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός άσος αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω αφυδάτωσης.

Οκτώ ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9), ο Καρέτσας συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Ντόρτμουντ, σκορπώντας χαμόγελα τόσο στον γερμανικό σύλλογο όσο και στην Εθνική Ελλάδας.

Όλα δείχνουν πλέον ότι θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις προσεχείς υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στο Nations League απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.

Παράλληλα, αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή του Νίκο Κόβατς για την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη (19/9, 19:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga.