Με ξεκάθαρη διάθεση να διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν αναχωρεί ο Ολυμπιακός για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη νέα διοργάνωση και εξέφρασε την ανυπομονησία του να δει τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του θα την προσεγγίσουν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάθε τίτλος που βρίσκεται προς διεκδίκηση αποτελεί στόχο για τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής από το «Ελ. Βενιζέλος»:

«Ξεχωριστή η σημασία, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε.

Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό, με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα

Για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final-4. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικητής. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, αφού δεν έχουν ακόμα χημεία οι ομάδες.

Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Μιλουτίνοβ δεν προπονήθηκε σήμερα, δεν έχει κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο».