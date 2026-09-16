Στον Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντίγκιν, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Λεβαδειακό.

Κάτοικος Μαγνησίας είναι πλέον ο Γιούρι Λοντίγκιν, με τον Βόλο ELABET να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα.

Ο άλλοτε γκολκίπερ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές, προτού συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλίας για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο Λοντίγκιν πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, ενώ έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αφού πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET διάρκειας 1+1 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Λεβαδειακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, ΠΑΣ Γιάννινα, Αρσενάλ Τούλα, Γκαζιάντεπ, Ζενίτ, Ολυμπιακού και Ξάνθης.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Γιούρι Λοντίγκιν στην οικογένεια της».