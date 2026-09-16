Την ιδιαιτερότητα του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, ο οποίος είναι ο πρώτος για τον ΟΦΗ σε League Phase του Europa League αλλά και γενικότερα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης ανέδειξε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

Για το αν νιώθουν βάρος και τι είναι αυτό που θα δώσει κίνητρο

Είναι ιστορικό παιχνίδι, είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους. Είναι μία σειρά παιχνιδιών, οκτώ παιχινίδια που πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς και ο στόχος είναι να πάμε στην επόμενη φάση.

Δεν θα παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, παίζουμε απέναντι σε μία καλή ομάδα που είναι ψηλά στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει Champions League. Από την άλλη, ως σύλλογος το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Πίεση δεν υπάρχει, είναι ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.

Μοχθήσαμε για να είμαστε εδώ. Κερδίσαμε τον τελικό, δύο φορές την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη την σοβαρότητα που μας διακατέχει, να καταθέσουμε ψυχή και να αποδείξουμε πως δίκαια είμαστε εδώ.

Για την προσέγγισή του ΟΦΗ και τι μπορεί να διαφοροποείται

Είναι ομάδα με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση, τα ασταμάτητα τρεξίματα, τις υψηλές πιέσεις, το man to man. Εμείς δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε σχέση με τον αντίπαλο.

Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι θα κάνουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε πολύ καλό βαθμό. Θα πρέπει να βγάλουμε την ίδια ένταση, όταν αμυνόμαστε να αμυνόμαστε καλά, όταν πιέζουμε να πιέζουμε σωστά. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένο παιχνίδι επιθετικά και αμυντικά, θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία, ώστε να μας δώσει πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε.

Για το τι θα χρειαστεί κόντρα στη Χόφενχαϊμ

Προφανώς, αν δεν έχεις στόχο τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχω τονίσει πως πρέπει να παίζουμε για τη νίκη, ανεξαρτήτωας αντιπάλου.

Η δουλειά μας έχει φέρει εδώ, το ομαδικό πνεύμα, σε δύσκολα παιχνίδια τα παιδιά δείχνουν τον χαρακτήρα τους. Αύριο θα χρειαστούμε θάρρος, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να νιώσει τη δική μας παρουσία.

Πριν το παιχνίδι μπορεί να είναι η Χόφενχαϊμ πιο φαβορί, αλλά όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι αγωνίζονται δύο ομάδες που παλεύουν για τους τρεις βαθμούς.

Για τον μίνιμουμ στόχο, με τι θα είναι ευχαριστημένος

Προσωπικά αν με ρωτάς θα ήθελα να φτάσουμε στους 9-10-11 πόντους, απλά κοιτάζουμε πάντα το επόμενο παιχνίδι. Να καταφέρουμε να πάρουμε τους πρώτους πόντους, προτιμώ να είναι τρεις.

Βήμα βήμα να μαζεύουμε πόντους και να κάνουμε απολογισμό στο τέλος. Με τον κόσμο μας στο γήπεδο να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους πρώτους βαθμούς.

Για την πνευματική διαχείριση

Η Χόφενχαϊμ είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό, αύριο θα αντιμετωπίσουμε με σεβασμό την Χόφενχαϊμ. Εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, θέλουμε άλλη μία πρόκληση, γιατί αύριο να μην είναι η αρχή αυτή του ταξιδιού που μας κάνει να ονειρευόμαστε.

Θα πρέπει να κάνουμε στο απόλυτο τη δουλειά μας, να είμαστε τυχεροί ίσως και σε κάποιες φάσεις, δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε.

Για την ομιλία του

Πάντα προσπαθώ να προετοιμάσω κάτι, πάντα κάνω σκέψεις, πάντα έχω κάτι στΟ μυαλό μου. Όταν τους βλέπω πρώτη φορά, θα σας μιλήσω από καρδιάς τους λέω, βγάινει μία ομιλία με στοιχεία που έχω σκεφτεί, αλλά και αυτά που βλέπω από τα μάτια τους.

Δημιουργίεται ένα παζλ που δημιουργείται με σκέψεις, ώσε να τους ανεβάσω. Το λέω πάντα πως την δουλειά στο γήπεδο την κάνουν οι παίκτες, εμείς τους καθοδηγούμε. Πάντα λέω να έχουν θάρρος και να παίρνουν καλές αποφάσεις.

Για τις μεγάλες νίκες

Για έναν προπονητή είναι το απόλυτο, να παίξεις σε οποιαδήποτε έδρα το δικό σου παιχνίδι. Δεν μπορείς να επιβάλλεσαι πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά όταν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με έμφαση.

Παίξαμε με τον δικό μας τρόπο, πάντα το κάναμε και αύριο θα χρειαστεί να το κάνουμε όταν θα έχουμε την μπάλα. Το δικό μας στιλ και η προσωπικότητα μας έχουν οδηγήσει έως εδώ. Όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει και παίζουμε τον τελευταίο χρόνο, βελτιωνόμαστε, δεν έχουμε φτάσει στο 100%, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε φτάσει σε καλό βαθμό.

Οι παίκτες πρέπει να αντιλαμβάνονται στο παιχνίδι, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, γιατί αυτοί καθορίζουν το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος όταν κερδίζουμε παιχνίδια με τον δικό μας τρόπο.

Για το τι θέλει να δείξει στον κόσμο που θα βλέπει το ματς σε όλη την Ευρώπη

Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Αν το κάνοπυμε με δικό μας τρόπο, θα είναι σημαντικό. Είνια παιχνίδια που τα παρακολουθεί όλος ο κόσμος, είναι κίνητρο για τους παίκτες, να δείξουμε πως οι ελληνικές ομάδες έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικές. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, μακάρι μέσα από αυτό το παιχνίδι να στηρίξουμε πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος.