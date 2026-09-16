Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μία προσθήκη ενόψει της φετινής σεζόν, αποκτώντας τον Μάριους Μουαντιλμαντζί από τη Σαμσουνσπόρ. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν από τα ταμεία τους οκτώ εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν το «πράσινο φως» από την τουρκική ομάδα, ενώ οι ετήσιες απολαβές του παίκτη θα φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του 28χρονου επιθετικού με την ομάδα του Πειραιά θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Ο επιθετικός από το Τσαντ έχει ήδη εμπειρία απέναντι σε ελληνικές ομάδες, καθώς την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και την ΑΕΚ.

Αρχικά βρέθηκε απέναντι στους Πράσινους στα προκριματικά του Europa League, ξεκινώντας βασικός και στις δύο αναμετρήσεις. Στο πρώτο παιχνίδι, στο ΟΑΚΑ, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκειά του, με τη Σαμσουνσπόρ να γνωρίζει την ήττα με 2-1. Στη ρεβάνς στην Τουρκία, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που έφερε τον αποκλεισμό της τουρκικής ομάδας.

Στη συνέχεια αντιμετώπισε την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, στη Σαμψούντα, σε μία αναμέτρηση όπου η Ένωση επικράτησε με 2-1.

Έτσι, ο Μουαντιλμαντζί μετρά ήδη τρεις αναμετρήσεις απέναντι σε ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με απολογισμό δύο ήττες και μία ισοπαλία.