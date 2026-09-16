Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του Έντεν Αζάρ επιστρέφει στο προσκήνιο 13 χρόνια αργότερα, αυτή τη φορά για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ο Τσάρλι Μόργκαν, το ball boy που είχε κλωτσήσει ο Βέλγος σε αγώνα της Τσέλσι με τη Σουόνσι, πούλησε την εταιρεία βότκας που δημιούργησε έναντι 300 εκατομμυρίων λιρών.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στον ημιτελικό του EFL Cup, όταν ο τότε 17χρονος Μόργκαν επιχείρησε να καθυστερήσει την επαναφορά της μπάλας. Ο Αζάρ προσπάθησε να την πάρει, τον κλώτσησε και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, με τις εικόνες να κάνουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον γύρο του κόσμου.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Μόργκαν άφησε πίσω του την ιστορία που τον είχε κάνει γνωστό και μαζί με τον φίλο του, Τζάκσον Κουίν, ίδρυσε την Au Vodka. Η επιχειρηματική τους προσπάθεια εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επιτυχημένο brand, το οποίο προωθήθηκε κατά καιρούς και από διάσημες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ροναλντίνιο και ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Πλέον, σε ηλικία 30 ετών, ο Μόργκαν ολοκλήρωσε μαζί με τον Κουίν τη συμφωνία πώλησης της Au Vodka στην αμερικανική εταιρεία αλκοολούχων ποτών Sazerac, με το deal να φτάνει τα 300 εκατ. λίρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sazerac, Τζέικ Ουέντζ, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ανάπτυξη της Au Vodka, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακά και σπάνια όσα κατάφεραν οι δύο ιδρυτές μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ προανήγγειλε φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον του brand.

Η ιστορία απέκτησε ακόμη πιο ιδιαίτερη διάσταση όταν ο ίδιος ο Αζάρ συμμετείχε αργότερα στην προώθηση της εταιρείας του Μόργκαν. Το πρώην ball boy αποκάλυψε μάλιστα σε μεταξύ τους συζήτηση ότι για αρκετή ώρα μετά το επεισόδιο πίστευε πως εκείνος που τον είχε κλωτσήσει ήταν ο Χουάν Μάτα!

Όπως θυμήθηκε, ο Μάτα ήταν ο παίκτης που πλησίαζε επανειλημμένα προς το μέρος του για να πάρει την μπάλα, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να καθυστερήσει το παιχνίδι. Μόνο αργότερα, όταν είχε πλέον φτάσει στα αποδυτήρια, συνειδητοποίησε ότι πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν τελικά ο Αζάρ.