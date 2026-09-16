Ρόμα και Ίντερ είναι οι μοναδικές ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο και η μεταξύ τους αναμέτρηση ξυπνά μνήμες από τη μεγάλη αντιπαλότητα των δύο συλλόγων τη δεκαετία του 2000.

Η προσμονή είναι ήδη μεγάλη. Η Ρόμα έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα, με 12 γκολ ενεργητικό και μόλις ένα παθητικό, ενώ διαθέτει και τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Μάλεν, που έχει βρει δίχτυα έξι φορές. Η Ίντερ, από την πλευρά της, παρουσιάζει μεγαλύτερη επιθετική πολυφωνία, καθώς Λαουτάρο Μαρτίνες, Τσαλχάνογλου, Τουράμ και Πίο Εσπόζιτο έχουν ήδη από δύο γκολ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μονομαχία των δύο πάγκων. Ο Κρίστιαν Κίβου, πρώην παίκτης της Ρόμα, απέναντι στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, του οποίου το σύντομο και αποτυχημένο πέρασμα από την Ίντερ παραμένει μία από τις ελάχιστες σκοτεινές σελίδες μιας σπουδαίας προπονητικής διαδρομής. Τους χωρίζουν 22 χρόνια, αλλά τους ενώνει η φιλοδοξία να φτάσουν στην κορυφή της Serie A.

Οι δεσμοί μεταξύ των δύο συλλόγων, άλλωστε, είναι πολλοί. Μουρίνιο, Σπαλέτι και Ρανιέρι έχουν περάσει από τους πάγκους τους, ενώ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως οι Μπατιστούτα, Κασάνο, Σάμουελ, Ναϊνγκολάν, Μαϊκόν, Λουκάκου και Τζέκο έχουν φορέσει και τις δύο φανέλες.

Ρόμα και Ίντερ έχουν προσφέρει στο παρελθόν μεγάλες μεταξύ τους μάχες. Από τον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1991 μέχρι τις συνεχόμενες αναμετρήσεις τους σε Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ιταλίας, η αντιπαλότητά τους έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Στη μάχη του πρωταθλήματος, οι πιο χαρακτηριστικές κόντρες ήρθαν το 2002, το 2008 και το 2010, με την Ίντερ να επικρατεί τελικά κάθε φορά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Το νέο κεφάλαιο γράφεται το Σάββατο στη Ρώμη. Η Ίντερ ποντάρει μεταξύ άλλων στους Λαουτάρο, Τουράμ και Πίο Εσπόζιτο, ενώ η Ρόμα έχει βρει στον Μάλεν τον μεγάλο πρωταγωνιστή της, με τον Ντιμπάλα να λειτουργεί ιδανικά δίπλα του. Δύο ομάδες σε εξαιρετική εκκίνηση, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές προσεγγίσεις και ένα ντέρμπι που μπορεί από πολύ νωρίς να δώσει τον πρώτο τόνο στη μάχη για το Scudetto.