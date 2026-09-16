Ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατραπεί από έναν πρωτοεμφανιζόμενο τεχνικό σε ένα από τα ονόματα που απασχολούν την Μπαρτσελόνα για την επόμενη ημέρα του πάγκου της.

Ο Ισπανός ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Κόμο μετά τη σεζόν 2022/23, παρέμεινε όμως στον σύλλογο και έκανε εκεί τα πρώτα προπονητικά του βήματα. Ασχολήθηκε αρχικά με την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, πέρασε προσωρινά από τον πάγκο της πρώτης ομάδας στη Serie B και στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός του Οσιάν Ρόμπερτς. Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε πλέον τα ηνία της Κόμο.

Η εξέλιξη της ομάδας υπό τις οδηγίες του ήταν εντυπωσιακή. Στην πρώτη της χρονιά στη Serie A κατέλαβε τη 10η θέση, παρουσιάζοντας ελκυστικό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο, ενώ την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην πρώτη τετράδα και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στο Champions League. Βασικό στοιχείο του πρότζεκτ του 39χρονου αποτελεί η αξιοποίηση νεαρών και λιγότερο προβεβλημένων παικτών.

Η δουλειά του στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα δεν έχει περάσει απαρατήρητη, με το όνομά του να έχει συνδεθεί κατά καιρούς τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την καταλανική «Sport», τις τελευταίες ημέρες υπήρξε επαφή του Φάμπρεγας με ανθρώπους των «Μπλαουγκράνα». Υψηλόβαθμο στέλεχος φέρεται να τον ενημέρωσε ότι βρίσκεται μεταξύ των επιλογών για την τεχνική ηγεσία μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Χάνσι Φλικ. Μάλιστα, του ζητήθηκε πριν αποφασίσει για οποιαδήποτε άλλη πρόταση να εξετάσει πρώτα την προοπτική επιστροφής στην Μπαρτσελόνα.

Μέχρι σήμερα, ο Φάμπρεγας έχει καθίσει στον πάγκο της Κόμο σε 88 αναμετρήσεις, με απολογισμό 41 νίκες, 23 ισοπαλίες και 24 ήττες.