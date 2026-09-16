Η Μπολόνια προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας την απομάκρυνση του Ντομένικο Τεντέσκο και την πρόσληψη του Ραφαέλε Παλαντίνο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν, με μόλις έναν βαθμό σε τέσσερις αγωνιστικές, ήταν καθοριστικό για την απόφαση της διοίκησης. Στη συνάντηση που προηγήθηκε, ο Τεντέσκο φέρεται να ανέλαβε τις ευθύνες του για την εικόνα της Μπολόνια, χωρίς ωστόσο να πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου ότι είχε τις λύσεις για να αλλάξει άμεσα την κατάσταση.

Πέρα από τα αποτελέσματα, έντονος προβληματισμός υπήρχε και για την αγωνιστική εικόνα. Η Μπολόνια δεν κατάφερε να αποκτήσει ξεκάθαρη ταυτότητα, παρουσίαζε προβλήματα στη δημιουργία και αργή ανάπτυξη, ενώ υπήρχαν ερωτήματα για τον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων ποδοσφαιριστών. Η περιορισμένη χρησιμοποίηση του Μόρο, ο ρόλος του Μπερναρντέσκι, αλλά και περιστατικά με τους Ρόου και Σκορούπσκι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Η διοίκηση αποφάσισε τελικά να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή, ολοκληρώνοντας τη σύντομη θητεία του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού του Βελγίου.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Ραφαέλε Παλαντίνο, με την Μπολόνια να ανακοινώνει συμφωνία μαζί του έως τις 30 Ιουνίου 2029. Ο πρώην τεχνικός της Αταλάντα και της Φιορεντίνα αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του, με στόχο να αλλάξει την εικόνα των «ροσομπλού» και να τους επαναφέρει σε θετική τροχιά.