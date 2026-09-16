Το όνομα του Παναγιώτη Κικιάνη φέρεται να έχει μπει στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, με τη Λέτσε να εξετάζει επίσης την περίπτωση του 21χρονου Ελληνοαυστραλού κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ενέρ Κονούρ, η Ένωση έχει στρέψει το βλέμμα της στην αγορά της Αυστραλίας και συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, παρακολουθώντας την εξέλιξη του νεαρού στόπερ, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον της Λέτσε, ενώ το ποσό που ενδέχεται να απαιτηθεί για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί μεταξύ 2 και 3 εκατ. ευρώ.

Ο Κικιάνης έχει αναδειχθεί μέσα από την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, στην οποία έχει περάσει ολόκληρη μέχρι στιγμής την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Με τη φανέλα της έχει καταγράψει συνολικά 59 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και μία ασίστ.

Παράλληλα, ο 21χρονος αμυντικός είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Αυστραλίας, με την οποία μετρά 12 συμμετοχές.