Αντιμέτωπος ακόμη και με το ενδεχόμενο φυλάκισης βρίσκεται ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του για την υπόθεση της 28ης Μαΐου. Ο Άγγλος εξτρέμ είχε συλληφθεί τότε για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ το βίντεο από όσα συνέβησαν προκαλεί σοκ.

Ο 31χρονος, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ, φέρεται να κινούνταν με επικίνδυνο τρόπο με τη Λαμποργκίνι του σε δρόμο του Χάμσαϊρ. Η πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε σε σύγκρουση με μεταλλικές μπάρες που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά Μέσα, ο Στέρλινγκ παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση νιτρώδους οξειδίου, γνωστού και ως «αέριο γέλιου». Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «έχει πρόβλημα».

Την Τρίτη (15/9) ο Άγγλος ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, με την ακροαματική διαδικασία να διαρκεί περίπου 80 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκε υλικό τόσο από την επικίνδυνη οδήγησή του όσο και από τη στιγμή της σύλληψής του.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί οδηγοί είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για τη συμπεριφορά του στον δρόμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «θα σκοτώσει κάποιον». Ο Στέρλινγκ φέρεται να πραγματοποιούσε διαδοχικές αλλαγές λωρίδας χωρίς να χρησιμοποιεί φλας, την ώρα που υπήρχε αυξημένη κυκλοφορία.

Όταν τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι κουτιά αερίου, όπως επίσης και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι.

Η ποινή που θα του επιβληθεί αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Νοεμβρίου. Το ενδεχόμενο φυλάκισης παραμένει ανοιχτό, καθώς η δικαστής κατέστησε σαφές ότι, πριν καταλήξει στην απόφασή της, θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.