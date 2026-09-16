Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Μάριους Μουαντιλμάντζι, ο οποίος αποτελεί και την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Ολυμπιακός έκανε το buzzer beater και βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Αγιούμπ Ελ Καμπί στα μάτια του Μάριους Μουαντιλμάντζι, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρονος φορ άφησε τη Σαμσουνσπόρ μετά από τρία χρόνια παρουσίας προκειμένου να μετακομίσει στον Πειραιά και οι «Ερυθρόλευκοι» πρόλαβαν να τον κάνουν δικό τους πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ. Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!»