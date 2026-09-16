Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει μπροστά του αρκετούς μήνες αποθεραπείας, στη Ντόρτμουντ επικρατεί αισιοδοξία πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα προλάβει να επιστρέψει στη δράση πριν ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική περίοδος.

Ο 23χρονος διεθνής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και πλέον το βάρος πέφτει στο απαιτητικό στάδιο της αποκατάστασης.

Για την πορεία της επιστροφής του μίλησε ο Λαρς Ρίκεν. Ο ισχυρός άνδρας της Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο ο Κωνσταντέλιας να προλάβει να αγωνιστεί ξανά μέσα στη συγκεκριμένη σεζόν.

«Θα αγωνιστεί ξανά μέσα σε αυτή τη σεζόν», ανέφερε ο Ρίκεν στην «Bild», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επάνοδο του ποδοσφαιριστή.

Η ρήξη χιαστού που υπέστη σημαίνει πως απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποθεραπεία και να επιστρέψει με ασφάλεια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η επέμβαση στο γόνατο πραγματοποιήθηκε ομαλά αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επιστροφής του.