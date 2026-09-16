Η εποχή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού άρχισε με αρνητικό τρόπο, καθώς οι Πειραιώτες ηττήθηκαν στο «σπίτι» τους από τον ΟΦΗ με 0-1. Το παιχνίδι αποτέλεσε το πρώτο της μετά-Μεντιλίμπαρ περιόδου και συνοδεύτηκε από αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Οι «Eρυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν σταθερά απειλητικές καταστάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία και τελικά βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 66ο λεπτό, χωρίς να καταφέρουν στη συνέχεια να αντιδράσουν.

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ, σε συνδυασμό με τις αρκετές προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα και την αλλαγή προπονητή, καθιστούν αναμενόμενο ότι απαιτείται ένα διάστημα προσαρμογής. Το βλέμμα στρέφεται στο ματς με την Γιαγκελόνια και στην πρεμιέρα του Europa.

Ο Φορτούνης, που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός δράσης λόγω τραυματισμού βρίσκεται και ο Σα. Από την ευρωπαϊκή λίστα απουσιάζουν επίσης οι τραυματίες Ελ Κααμπί και Ρόκα, όπως και οι Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι και Πόποβιτς.



Αντίστοιχα, ούτε η Γιαγκελόνια προέρχεται από το καλύτερο δυνατό διάστημα στις εγχώριες διοργανώσεις. Η πολωνική ομάδα αντιμετώπισε την περασμένη Παρασκευή εκτός έδρας τη Βίσλα Κρακοβίας και έφυγε από την αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό όφελος, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ανεξάρτητα από το αν αγωνίστηκε εντός ή εκτός έδρας, έχει καταγράψει δύο νίκες και τρεις ήττες.

Η συγκεκριμένη εικόνα ήρθε λίγο πριν από το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Φάληρο. Εκτός έδρας, πάντως, η παρουσία της στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση παραμένει χωρίς ήττα, καθώς έχει μέχρι στιγμής μία νίκη και μία ισοπαλία.

Για να φτάσει στα πλέι-οφ των προκριματικών, η Γιαγκελόνια χρειάστηκε να αποκλείσει την Ιμπέρια. Η πολωνική ομάδα επικράτησε με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι επί πολωνικού εδάφους και στη συνέχεια πήρε τη νίκη με 2-1 εκτός. Ο εξτρέμ Σο δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.