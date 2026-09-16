Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρήκε στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμαντζί τον επιθετικό που αναζητούσε για την κορυφή της γραμμής κρούσης. Η συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ βρίσκεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον 28χρονο φορ να περνά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να οδεύει προς την επίσημη ανακοίνωσή του από τους «Eρυθρόλευκους».

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μια ιδιαίτερη διαδρομή, καθώς χρειάστηκε να περάσει από αρκετά διαφορετικά στάδια στην καριέρα του μέχρι να καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Τα πρώτα βήματα στο Τσαντ και η Κοτόν Σπορ

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1998 στο Τσαντ. Με ύψος 1,90 μ., ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην πατρίδα του, φορώντας τη φανέλα της Γκαζελέ.

Η συνέχεια τον βρήκε στο Καμερούν και την Κοτόν Σπορ, όπου ουσιαστικά έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Εκεί κατάφερε να ξεχωρίσει άμεσα, πετυχαίνοντας 18 γκολ σε 24 εμφανίσεις και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και σύντομα ήρθε η ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Ευρώπη.

Η μεταγραφή στην Πόρτο και οι δυσκολίες

Επόμενος σταθμός ήταν η Πόρτο, μια μετακίνηση που άλλαξε σημαντικά τις συνθήκες της ζωής του. Από τις περίπου 400 ευρώ που λάμβανε τον μήνα στο Καμερούν, ο μισθός του στην Πορτογαλία έφτασε τις 15.000 ευρώ.

Ωστόσο, η παρουσία του στους «Δράκους» δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Ο Μουαντιλμαντζί βρέθηκε να κινείται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ πέρασε και μία σεζόν ως δανεικός στην Ντεσπορτίβο Άβες.

Τον Ιανουάριο του 2021 η συνεργασία του με την Πόρτο ολοκληρώθηκε, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν το συμβόλαιό του.

Ο ίδιος, αποτιμώντας εκείνη την περίοδο, είχε αναλάβει την ευθύνη για την πορεία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορούσε να κατηγορήσει κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό του, καθώς δεν είχε αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Έξι μήνες εκτός δράσης και η ευκαιρία στη Σεραϊνγκ

Μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο, ο Μουαντιλμαντζί έμεινε για περίπου έξι μήνες χωρίς ομάδα. Η καριέρα του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Ο βοηθός προπονητή της Σεραϊνγκ, Μαρκ Γκροσζάν, παρακολούθησε βίντεο με τον ποδοσφαιριστή και αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να δοκιμαστεί.

Τα δοκιμαστικά είχαν θετική έκβαση και ο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τη βελγική ομάδα. Στη διετία που ακολούθησε, πραγματοποίησε 62 συμμετοχές, καταγράφοντας 3.361 αγωνιστικά λεπτά, 14 γκολ και 3 ασίστ.

Ήταν η περίοδος που του επέτρεψε να ξαναβρεί ρυθμό και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

Η Σάμσουνσπορ και η καθιέρωση

Οι εμφανίσεις του στο Βέλγιο αποτέλεσαν το διαβατήριο για τη μετακίνησή του στην Τουρκία και τη Σάμσουνσπορ.

Στη Σαμψούντα ο Μουαντιλμαντζί κατάφερε να εξελιχθεί σε βασικό σημείο αναφοράς της ομάδας και να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Συνολικά, με τη φανέλα της Σάμσουνσπορ μετρά 119 συμμετοχές και 8.340 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας σημειώσει 44 γκολ και μοιράσει 13 ασίστ.

Η σεζόν 2024/25 ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε το τουρκικό πρωτάθλημα στην τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή συμμετοχή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η παραγωγικότερη σεζόν και η ευρωπαϊκή παρουσία

Την περασμένη σεζόν ο Μουαντιλμαντζί κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σάμσουνσπορ. Ο απολογισμός του ήταν 23 γκολ και 7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του συνέπεια.

Στο Conference League βρέθηκε επίσης στο προσκήνιο. Ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της Σάμσουνσπορ με την ΑΕΚ στη League Phase, παιχνίδι στο οποίο η τουρκική ομάδα γνώρισε την ήττα με 2-1.

Στην ίδια διοργάνωση ο Αφρικανός επιθετικός ξεχώρισε και στον πίνακα των σκόρερ, φτάνοντας συνολικά τα οκτώ γκολ.

Έτσι, η διαδρομή που ξεκίνησε από το Τσαντ, πέρασε από το Καμερούν, την Πορτογαλία και το Βέλγιο και κορυφώθηκε στην Τουρκία, οδηγεί πλέον τον Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό.