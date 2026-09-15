Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, τονίζοντας πως αυτό που τον έπεισε ήταν το πλάνο που του παρουσιάστηκε, ενώ έκανε λόγο για κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ ήρθε στους «πράσινους» ως δανεικός από τη Ρόμα με οψιόν αγοράς και μίλησε στο κανάλι της ομάδας, όπου αναφέρθηκε και στους συμπατριώτες του, Ουναΐ και Λούζα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαλάχ-Εντίν…

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ στην Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γνώριζα ότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, με μεγάλη ιστορία και πολλούς φιλάθλους.

Αυτό που με έκανε να έρθω ήταν το πλάνο που μου παρουσίασαν. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή και αυτοί με έπεισαν να έρθω.

Ήταν πολύ θετικοί απέναντί μου και ενθουσιασμένοι με μένα και εγώ ενθουσιασμένος με το πλάνο που μου παρουσίασαν. Έχουν υψηλούς στόχους για τη φετινή σεζόν και πρέπει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς ως ομάδα.

Κάθε μέρος είναι διαφορετικό, υπάρχει διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη. Παντού μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Από κάθε ομάδα στην οποία έχω αγωνιστεί έχω πάρει κάτι μαζί μου και εξελίχθηκα τόσο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος.

Είμαι ένας αριστερός μπακ, ο οποίος μπορεί να προσφέρει τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Είμαι γρήγορος, καλός με την μπάλα και δυνατός στα αμυντικά μου καθήκοντα. Πιστεύω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα.

Ο προσωπικός μου στόχος είναι να κάνω μια πολύ καλή χρονιά. Θέλω να έχω σημαντικό ρόλο στην ομάδα και να τη βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Όσον αφορά την ομάδα, φυσικά και θέλουμε να κατακτήσουμε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, αλλά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη. Γι’ αυτά ήρθα εδώ.

Φυσικά το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ ο Αζεντίν Ουναΐ και ο Ιμράν Λούζα, αλλά και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία έπαιξαν ρόλο στην επιλογή μου. Πιστεύω θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ γρήγορα, αλλά και μέσα στο γήπεδο, καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα και μπορούμε να επικοινωνούμε πιο εύκολα.

Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, οπότε πάμε δυνατά μαζί».