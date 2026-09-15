Η μεταγραφή και η εμπιστοσύνη στον Γιάρεμτσουκ

Τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου και όλοι περιμένουν τον Ολυμπιακό. Θα πάρουν τελικά φορ οι ερυθρόλευκοι λόγω του τραυματισμού του Ελ Κααμπί; Από την ΠΑΕ διαψεύδουν το ενδιαφέρον για τα ονόματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Τις συνηθίζουν τις εκπλήξεις στον Πειραιά άλλωστε. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και αυτοί εντός της ομάδας που θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη στήριξη στον Γιάρεμτσουκ, να μην αποκτηθεί άλλος φορ και να ποντάρει ο Αλγκουαθίλ στον Ουκρανό φορ, ο οποίος μόνο αυτό ζητάει: Εμπιστοσύνη. Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε τον περασμένο Ιανουάριο επειδή δεν ήταν βασικός και το καλοκαίρι είχε αλλού το μυαλό του επειδή ήξερε ότι δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή. Τώρα, με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, περιμένει ότι θα έχει θέση βασικού.

«Όχι» της Λάτσιο στον Ικάρντι

Ένας από τους φορ που απασχόλησαν τον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες είναι ο Ικάρντι, ο οποίος… τρώει πόρτα από τη Λάτσιο. Ο Αργεντίνος επιθετικός ήταν θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Serie A αλλά ο Γκατούζο είναι αρνητικός σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο απόκτησή τους από τους Ρωμαίους. Κατά πάσα πιθανότητα, επομένως, θα είναι διαθέσιμος ως ελεύθερος και τις επόμενες μέρες, οπότε μέχρι το τέλος του μήνα, όταν και τελειώνει η προθεσμία για τους ελεύθερους, δεν αποκλείεται στον Ολυμπιακό να ασχοληθούν ξανά μαζί του. Την αγωνιστική αξία του Αργεντίνου την ξέρουν όλοι, πραγματικός γκολτζής, είναι όμως και ιδιαίτερη περίπτωση ως χαρακτήρας ενώ σπάνια είναι συγκεντρωμένος 100% στη δουλειά του λόγω των θεμάτων που προκύπτουν συνεχώς στην προσωπική του ζωή.

Σκέψεις για ακόμη μία μεταγραφή

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να κάνει κι άλλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, έστω ελεύθερου παίκτη. Στον δικέφαλο του βορρά λένε πως με την απόκτηση του Μπανζά για την επίθεση ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις, με τη διοίκηση να φορτσάρει τις τελευταίες μέρες, ολοκληρώνοντας και τις μεταγραφές των Γιάκιτς και Ντιέγκο Κόστα. Μέχρι το τέλος του μήνα όμως, όταν και κλείνει το παράθυρο για τους ελεύθερους παίκτες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακόμη μιας μεταγραφής και συγκεκριμένα για το δεξί άκρο της άμυνας. Αυτή είναι η θέση για την οποία υπάρχει ένα ερωτηματικό στους ασπρόμαυρους και ο Λίσι με τους Βιεϊρίνια και Μάτος θα τα βάλουν όλα κάτω και θα πάρουν την οριστική απόφαση. Γενικά πάντως υπάρχει ικανοποίηση για τις κινήσεις που έγιναν, στη διοίκηση πιστεύουν ότι το ρόστερ έχει ενισχυθεί.

Αδιάφορη η απουσία του

Ο Άρης αποφάσισε να απουσιάσει από τις εκδηλώσεις της ΕΠΟ και της UEFA στη Θεσσαλονίκη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Για ποιο λόγο; Για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι μάλιστα σκοπεύουν να ζητήσουν και τους διαλόγους του διαιτητή με την αίθουσα VAR. Στην ΕΠΟ πάντως -και πολύ περισσότερο στην UEFA- μάλλον δεν θα τα βάψουν και μαύρα για την απουσία του Καρυπίδη, ο οποίος με αυτό τον τρόπο δεν θα κερδίσει και τίποτα. Δεν πρόκειται να αναστατωθεί ο Γκαγκάτσης, για τον Τσέφεριν δεν το συζητάμε καν, αν ο διοικητικός ηγέτης των κίτρινων δεν δώσει το παρών στις εκδηλώσεις. Και η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται για μια απόφαση που ενθουσιάζει τους οπαδούς του Άρη. Δεν θα αλλάξει με αυτόν τον τρόπο το κλίμα ο Καρυπίδης.

Θέλει… κανονικό παίκτη

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του μπασκετικού Παναθηναϊκού και μαζί συνεχίζεται και η αναζήτηση σέντερ. Ο Ομπράντοβιτς έχει αποφασίσει οριστικά ότι πρέπει να αποκτηθεί ακόμη ένας ψηλός και τις τελευταίες μέρες έχουν προταθεί παίκτες από το NBA. Ο Ζοτς ξέρει πως δεν υπάρχει οικονομικό θέμα, ο Γιαννακόπουλος θα κάνει πράξη κάθε επιθυμία του, δεν είναι σίγουρος όμως για τους παίκτες που έχουν προταθεί και η αναζήτηση του κατάλληλου θα συνεχιστεί. Υπάρχει άλλωστε μία διαφορά σε σχέση με ό,τι είχε γίνει γνωστό πριν λίγες μέρες: Ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει τελικά έναν ψηλό απλά για συμπλήρωμα, για να υπάρχει ακόμη ένα κορμί στην ομάδα, αλλά έναν παίκτη που θα υπολογίζεται κανονικά και θα παίρνει καλό χρόνο συμμετοχής.