Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό στο ματς του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ, όταν ο 19χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο, χωρίς τελικά να διαπιστωθεί κάτι ανησυχητικό.

Τελικά, από τη Ντόρτμουντ ήρθε η διαβεβαίωση πως η υγεία του είναι εξαιρετική και πως είναι σε θέση να επιστρέψει κανονικά στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Έλληνας διεθνής παρακολούθησε από τις κερκίδες του Signal Iduna Park τον αγώνα με την Πάντερμπορν, ενώ λίγο αργότερα δέχθηκε θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους της Γκενκ, όταν έκανε την τιμητική σέντρα στο ματς απέναντι στη Γάνδη.

Πλέον έχει επανέλθει κανονικά στις προπονήσεις, με τον κόσμο της Ντόρτμουντ να περιμένει πώς και πώς την επόμενη εμφάνισή του. Ο προπονητής Νίκο Κόβατς ξεκαθάρισε πως ο Καρέτσας θα ενταχθεί σταδιακά στο πρόγραμμα προπονήσεων, με την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασής του να καθορίσει το πότε θα κριθεί έτοιμος σε ποσοστό 100%. Πρώτος στόχος παραμένει το ματς με τη Στουτγκάρδη, το προσεχές Σάββατο (19/09), ενώ όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος και για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος.