Η EuroLeague ανακοίνωσε σειρά τροποποιήσεων στους κανονισμούς διαιτησίας, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν, με πρώτη δοκιμή το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι (18-19 Σεπτεμβρίου).

Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές είναι η αναθεώρηση του ορισμού για το φάουλ σε φάση σουτ (act of shooting). Παράλληλα, το αντιαθλητικό φάουλ αντικαθίσταται από δύο νέες, πιο συγκεκριμένες κατηγορίες: το disruptive foul, που αφορά διακοπή της ροής του παιχνιδιού, και το flagrant foul, που αφορά βίαιη ή επικίνδυνη σωματική επαφή.

Αλλαγή επέρχεται και στις τεχνικές ποινές, οι οποίες πλέον διαχωρίζονται σε δύο τύπους: η πρώτη κατηγορία αφορά περιστατικά όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου παίκτη, και προσμετράται στον αριθμό των αποβολών, η δεύτερη αφορά καθυστέρηση της ροής του αγώνα και δεν υπολογίζεται για αποβολή.