Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, η οποία συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην «Allianz Arena» του Μονάχου. Παράλληλα, εκείνος του 2029 θα φιλοξενηθεί στο ανακαινισμένο «Camp Nou» της Βαρκελώνης.

Για την «Allianz Arena» θα είναι η τρίτη φορά που θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 2012 και το 2025. Το «Camp Nou» θα υποδεχθεί ξανά τελικό για πρώτη φορά μετά το 1999.

Παράλληλα, η UEFA όρισε τη Λιόν ως οικοδέσποινα του τελικού του Women’s Champions League το 2028, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο «Parc Olympique Lyonnais», ενώ ο τελικός του 2029 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο του Κάρντιφ. Θυμίζουμε, πως ο τελικός του Champions League τη φετινή σεζόν είναι προγραμματισμένος για το «Metropolitano» της Μαδρίτης, ενώ ο αντίστοιχος τελικός των γυναικών θα διεξαχθεί στη Βαρσοβία.