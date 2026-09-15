Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, ενέκρινε ουσιαστική αναδιάρθρωση του Nations League. Από τη σεζόν 2028/29, η διοργάνωση θα λειτουργεί πλέον με τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις, όπως ισχύει σήμερα.

Το ισχύον σύστημα περιλαμβάνει τις League A, B, C και D, με την League A να συγκεντρώνει τις δυνατότερες εθνικές ομάδες και τη διαβάθμιση να μειώνεται προς τα κάτω. Με τη μεταρρύθμιση, η League D καταργείται εντελώς ως ξεχωριστή βαθμίδα, αφήνοντας τη διοργάνωση με τρία επίπεδα: League A, League B και League C. Οι ομάδες θα ανακατανεμηθούν ανάλογα στις τρεις αυτές κατηγορίες.

Παράλληλα, η UEFA θα αναπροσαρμόσει και το σύστημα ανόδου-υποβιβασμού, ώστε η μετάβαση στη νέα δομή να γίνει ομαλά. Έτσι, η σεζόν 2026/27 θα λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο, με τους νέους κανόνες ανόδου/υποβιβασμού να έχουν ήδη εγκριθεί ενόψει της πλήρους εφαρμογής του τρικατηγορικού συστήματος από το 2028/29.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στη σύντομη ιστορία της διοργάνωσης, με στόχο της UEFA να είναι η δημιουργία ενός πιο συμπαγούς και ανταγωνιστικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Σύμφωνα με το τρέχον σκηνικό, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον στο πρώτο γκρουπ της κατηγορίας της, όπου θα κληθεί στα επόμενα παράθυρα να αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία.