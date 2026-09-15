Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση φόρμας το τρέχον ξεκίνημα της σεζόν, κατέχοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλους τους σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ο 27χρονος επιθετικός έχει καταστεί κομβικός παίκτης για τη Μπενφίκα, με τη φόρμα του να έχει απογειωθεί από τότε που ο Μάρκο Σίλβα ανέλαβε τον πάγκο της ομάδας, διαδεχόμενος τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Παρότι μετράει μόλις δύο σεζόν στον σύλλογο, ο Έλληνας διεθνής έχει ήδη αφήσει το στίγμα του, εντασσόμενος στους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς που έχουν περάσει από την ομάδα. Στη νίκη-θρίαμβο με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε, ο ίδιος πέτυχε δύο τέρματα, φτάνοντας συνολικά τα 74 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα, αριθμός που τον τοποθετεί στην 7η θέση της λίστας κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου για τον 21ο αιώνα.

Η στατιστική του εικόνα είναι εντυπωσιακή: με 8 τέρματα σε μόλις 6 αγώνες πρωταθλήματος, ξεπερνά κάθε άλλον παίκτη στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας πίσω ονόματα όπως ο Κίλιαν Μπαπέ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν. Αν προστεθούν και οι εμφανίσεις στα προκριματικά του Europa League, το σύνολο ανεβαίνει σε 14 γκολ σε 11 συμμετοχές, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με τέτοιους ρυθμούς, φαίνεται πολύ πιθανό να ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ των 33 τερμάτων, που είχε πετύχει τη σεζόν 2023/24 με την Άλκμααρ στην Ολλανδία, κάτι που τον καθιστά σοβαρό υποψήφιο για το βραβείο του «Χρυσού Παπουτσιού».

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ