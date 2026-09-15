Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Γενάρη. Παράλληλα, έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες των δύο ντέρμπι αιωνίων για το ελληνικό πρωτάθλημα, τα οποία θα είναι στη νέα χρονιά. Αυτό σημαίνει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κέντρικ Ναν προλαβαίνουν και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Είχαν τιμωρηθεί για το μεταξύ τους επεισόδιο στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR