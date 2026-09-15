Σε μεταγραφικό θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του Τζον Σούταρ για τον Άρη, με τα δεδομένα να αλλάζουν ξανά την τελευταία στιγμή. Δημοσιεύματα από τη Σκωτία αναφέρουν πως η υπόθεση όχι μόνο παραμένει ανοιχτή, αλλά πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μπορεί τελικά να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Η κατάσταση μέχρι πριν από λίγες ώρες έδειχνε να οδηγείται σε ναυάγιο. Ο Σούταρ είχε ζητήσει από τη Ρέιντζερς να του καταβάλει τα χρήματα που προβλέπονταν για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, προκειμένου να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Η σκωτσέζικη ομάδα ήταν εξαρχής θετική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, αρκεί να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές. Ωστόσο, το οικονομικό αίτημα του παίκτη δεν έγινε αποδεκτό και η συμφωνία έμοιαζε να καταρρέει.

Τα τελευταία νέα, όμως, έρχονται να αλλάξουν εκ νέου την εικόνα. Σύμφωνα με το «Football FanCast», η Ρέιντζερς βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις για τη λύση του συμβολαίου του Σούταρ, γεγονός που ανοίγει ξανά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον Άρη.

Μάλιστα, οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν πως η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πριν από την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, στις 22:00 της Τρίτης.

Η πίεση του χρόνου φαίνεται πως έχει λειτουργήσει καταλυτικά, με τις δύο πλευρές να αναζητούν πλέον τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στον Σούταρ να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς και να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 32χρονος αμυντικός βρίσκεται εδώ και χρόνια στο δυναμικό της ομάδας της Γλασκώβης, έχοντας ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρέιντζερς και έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Κυπέλλου Σκωτίας.