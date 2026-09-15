Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδριάζει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00. Στο τραπέζι βρίσκονται σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με κορυφαίο θέμα τον ορισμό των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των διοργανώσεων της UEFA κατά τα έτη 2028 και 2029.

Παράλληλα, αναμένεται να επικυρωθούν αλλαγές που αφορούν τη μορφή των προκριματικών του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η νέα φιλοσοφία θα αντλεί στοιχεία από το format που εφαρμόζεται πλέον στη League Phase του Champions League.

Νέο μοντέλο στα προκριματικά

Στόχος είναι να υιοθετηθεί ένα σύστημα βασισμένο στη λογική του ελβετικού μοντέλου. Αντί για την παραδοσιακή διάταξη των ομίλων, θα υπάρχει μία ενιαία βαθμολογία, χωρίς να απαιτείται κάθε ομάδα να αντιμετωπίσει όλες τις υπόλοιπες.

Στο σχεδιασμό προβλέπεται η δημιουργία μιας λίγκας 36 εθνικών ομάδων, στην οποία θα συμμετέχουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Κάθε εθνική θα δίνει συνολικά έξι παιχνίδια, με τρεις αναμετρήσεις εντός και τρεις εκτός έδρας.

Οι αντίπαλοι θα προκύπτουν από διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας, τα οποία θα έχουν διαμορφωθεί πριν από την κλήρωση. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ένα πρόγραμμα αγώνων που θα συνδυάζει ισορροπία, ανταγωνιστικότητα και υψηλό ενδιαφέρον.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παραπέμπει ευθέως στο μοντέλο που εφαρμόζεται στο Champions League. Η League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έχει προσφέρει μεγαλύτερη αγωνία, καθώς ακόμη και μικρές διαφορές στη συγκομιδή βαθμών ή στη διαφορά τερμάτων μπορούν να μετακινήσουν σημαντικά μια ομάδα στην ενιαία κατάταξη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει, επίσης, το γεγονός ότι η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται ταυτόχρονα, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου ενδιαφέροντος και έντασης για φιλάθλους και ομάδες.

Οι διοργανώσεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ατζέντας της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελεί ο καθορισμός των διοργανωτών για μια σειρά από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι υποψηφιότητες για:

τους τελικούς του UEFA Champions League το 2028 και το 2029,

τους τελικούς του UEFA Europa League το 2028 και το 2029,

τους τελικούς του UEFA Conference League το 2028 και το 2029,

τους τελικούς του UEFA Women’s Champions League το 2028 και το 2029,

τα UEFA Super Cup του 2027 και του 2028,

τον τελικό του UEFA Futsal Champions League το 2027.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη οι κανονισμοί των διοργανώσεων της UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο, μεταξύ των οποίων το Women’s Nations League και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών για την περίοδο 2027-29.

Θα συζητηθούν επίσης οι κανονισμοί των διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 2027/28.

Ξεχωριστό θέμα αποτελούν οι τροποποιήσεις στους κανονισμούς του UEFA Nations League 2026/27, με νέο σύστημα playoffs. Οι αλλαγές συνδέονται με τη νέα αγωνιστική δομή που εγκρίθηκε τον Μάιο και προβλέπει τρεις League αντί για τέσσερις.

Ποδοσφαιρική γιορτή στην Αριστοτέλους

Η παρουσία της UEFA στη Θεσσαλονίκη δεν περιορίζεται στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Το μεσημέρι της Τρίτης, η δράση μεταφέρεται στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «UEFA Football in Schools».

Στην τελετή έναρξης αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία και να συναντήσουν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάμεσα στους διεθνείς καλεσμένους βρίσκονται οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς και Ναντίν Κέσλερ. Από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Θοδωρής Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.