Η Βαλένθια είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Κάρλος Κορμπεράν ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της.

Μάλιστα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους αρκετά δημοσιεύματα στην Ισπανία σχετικά με τους τεχνικούς που βρίσκονται στην λίστα της Ισπανικής ομάδας με τον Ερνέστο Βαλβέρδε αρχικά να είναι ο βασικός στόχος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Βαλβέρδε απάντησε αρνητικά στην προοπτική να αναλάβει τη Βαλένθια.

Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να έχει αποφασίσει να παραμείνει εκτός πάγκων προς το παρόν, έχοντας απορρίψει και άλλες σημαντικές προτάσεις από την Ευρώπη.

Παράλληλα, την ίδια ώρα, η λίστα των υποψηφίων για τη θέση συνεχίζει να διευρύνεται. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ο Ράφα Μπενίτεθ.