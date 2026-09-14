Στη Θεσσαλονίκη, θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη (15/09) η εκτελεστική επιτροπή της UEFA και εκτός από την ανακοίνωση των εδρών για τους επερχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα ανακοινώσει και άλλες αλλαγές.

Αυτές οι αλλαγές θα αφορούν την μορφή διεξαγωγής του Nations League και των προκριματικών φάσεων για τo Παγκόσμιo Κύπελλo και τo EURO από το 2028 και μετά, βασισμένες στο «ελβετικό σύστημα» που χρησιμοποιείται στο Champions League.

Συγκριμένα, ένα πρωτάθλημα 36 ομάδων (από τις κορυφαίες Εθνικές), στο οποίο κάθε χώρα θα δίνει έξι αγώνες έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικής δυναμικότητας, οι οποίοι θα καθορίζονται από τα τρία γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης.

Αναλυτικά η ατζέντα της εκτελεστικής επιτροπής:

– Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

– Super Cup UEFA 2027 και 2028

– Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) – νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).