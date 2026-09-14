Με νίκες συνέχισαν η Κόμο και η Ρόμα στην 4η αγωνιστική της Serie A. Στο Κόμο, η ομάδα της Λίμνης επικράτησε με 2-1 της Πάρμα, ενώ την ίδια ώρα, η Ρόμα νίκησε εκτός έδρας την Τορίνο με 2-0.
Τόσο η Κόμο όσο και η Ρόμα είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
💥 | Jacobo Ramon ouvre le score pour Como sur une belle offrande de Nico Paz ! ⚽️🔥 #ComoParma— DAZN France (@DAZN_FR) September 14, 2026
Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 pic.twitter.com/EcjmMQs8QE
🚨 Donyell Malen 40'— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2026
🇮🇹 Torino 0-1 Romapic.twitter.com/YEMGIbPthb
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1
Λάτσιο-Μίλαν 2-2
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Λέτσε-Μόντσα 3-2
Νάπολι-Μπολόνια 1-0
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Κόμο-Πάρμα 2-1
Τορίνο-Ρόμα 0-2
Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)