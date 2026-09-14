Με νίκες συνέχισαν η Κόμο και η Ρόμα στην 4η αγωνιστική της Serie A. Στο Κόμο, η ομάδα της Λίμνης επικράτησε με 2-1 της Πάρμα, ενώ την ίδια ώρα, η Ρόμα νίκησε εκτός έδρας την Τορίνο με 2-0.

Τόσο η Κόμο όσο και η Ρόμα είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

💥 | Jacobo Ramon ouvre le score pour Como sur une belle offrande de Nico Paz ! ⚽️🔥 #ComoParma



Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 pic.twitter.com/EcjmMQs8QE — DAZN France (@DAZN_FR) September 14, 2026

🚨 Donyell Malen 40'



🇮🇹 Torino 0-1 Romapic.twitter.com/YEMGIbPthb — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2026

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Τζένοα-Φροζινόνε 1-1

Λάτσιο-Μίλαν 2-2

Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Λέτσε-Μόντσα 3-2

Νάπολι-Μπολόνια 1-0

Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Κόμο-Πάρμα 2-1

Τορίνο-Ρόμα 0-2

Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)