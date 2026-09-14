Σε μια μεταγραφή για το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς είναι έτοιμος να υπογράψει τον 19χρονο Μαροκινό Γιασίν Αζούζ από τη Λέουβεν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει έρθει σε συμφωνία με τον βελγικό σύλλογο για τον μεσοεπιθετικό, ο οποίος πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2028.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της ομάδας για την ανάδειξη νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.

Ο Αζούζ αγωνίζεται στις μικρές ομάδες της Λέουβεν, έχοντας καταγράψει και μία συμμετοχή με την ανδρική ομάδα.

Ο Μαροκινός έρχεται με σκοπό να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ Β’, με την προοπτική, να ανέβει κάποια στιγμή και στην πρώτη ομάδα.