Σε μια μεταγραφή για το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς είναι έτοιμος να υπογράψει τον 19χρονο Μαροκινό Γιασίν Αζούζ από τη Λέουβεν.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει έρθει σε συμφωνία με τον βελγικό σύλλογο για τον μεσοεπιθετικό, ο οποίος πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2028.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της ομάδας για την ανάδειξη νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.
Ο Αζούζ αγωνίζεται στις μικρές ομάδες της Λέουβεν, έχοντας καταγράψει και μία συμμετοχή με την ανδρική ομάδα.
Ο Μαροκινός έρχεται με σκοπό να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ Β’, με την προοπτική, να ανέβει κάποια στιγμή και στην πρώτη ομάδα.
🇬🇷✅⚪️⚫️ DONE DEAL— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 14, 2026
🇲🇦 Le talent marocain d’Oud Heverlee Leuven, Mohamed Yassine Azzouz, s’est engagé ce lundi avec le PAOK FC.
✍🏻 Azzouz s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club de Thessalonique. #paok #OHL #mercato #JPL #dimamaghrib pic.twitter.com/EggSSAbhZD