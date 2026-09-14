Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο χάντμπολ, καθώς επικράτησε με 35-24 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησε το Super Cup. Έτσι, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 349 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.

Η λίστα με τους 349 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 37

Πόλο Γυναικών: 34

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 15

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών: 75 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 40, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών: 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ: 37 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών: 34 (Len Euroleague: 4, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 16, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών: 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών: 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ: 15 (Πρωταθλήματα: 6, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 5)