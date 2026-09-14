Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Basket League, η οποία ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει με τον ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι να ταξιδεύει στη Μύκονο, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα, εκτός έδρας. Επίσης η ΑΕΚ θα υποδεχτεί το Μαρούσι, στη Sunel Arena.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στο νέο πρωτάθλημα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, απέναντι σε Ηρακλή και Βίκο Ιωαννίνων αντίστοιχα.

Το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27 θα γίνει γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (15/09).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Μύκονος – ΠΑΟΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (16:00)

ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00)

Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι (17:00)

Καρδίτσα – Άρης (17:30)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30)