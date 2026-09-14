Την δεύτερή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην Super League 2 πανηγύρισε ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς και έφτασε έτσι στους 6 βαθμούς.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε μόλις στα 78 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Μιγκέλ Ταβάρες, πήρε την μπάλα, πέρασε από όλους τους αντίπαλους αμυντικούς και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0.
Στο άλλο ματς της ημέρας στο ΔΑΚ Κομοτηνής, ο Πανθρακικός πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας του ΠΑΟΚ Β με 2-0 με γκολ των Πατρόνι στο 42’ και Σαραντίδη στο 86’.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β 1-2
Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0
Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR B 1-0
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β 2-0