Τις τελευταίες ώρες με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια από το εξωτερικό με επιθετικούς που εξετάζει ο Ολυμπιακός, ώστε να ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία ανέφεραν πως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι ο πρώτος της μεταγραφικής λίστας του Αντόνιο Κορδόν. Στην Τουρκία έγραψαν για τον Μάριους της Σάμσουνσπορ και στην Ιταλία για τον Τσε Άνταμς της Τορίνο.

Ωστόσο οι Πειραιώτες προχώρησαν σε κατηγορηματική διάψευση όλων των μεταγραφικών σεναρίων που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη (15/09) και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιο άλλο φορ για το ελληνικό πρωτάθλημα ή αν θα ποντάρει στην ολική επαναφορά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.