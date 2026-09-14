Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (16/09, 22:00) υποδέχεται την Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Αυτός θα είναι ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς που είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Ο Όσμερς έχει βρεθεί στο παρελθόν σε οκτώ αναμετρήσεις για την Super League.

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν διαιτητής στους αγώνες: ΠΑΟΚ-Άρης 0-1, Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1, Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 την σεζόν 2024/25 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ-Άρης 1-0 και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0 την σεζόν 2025/26.

Για τα play off της Super Legue σφύριξε το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 την σεζόν 2024/25 και το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-1 την σεζόν 2025/26.

Στην Ευρώπη έχει σφυρίξει την αναμέτρηση Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1 την σεζόν 2025/26 για την φάση των ομίλων του Europa League και την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 5-1 για το Conference League την σεζόν 2023/24.

Οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς θα είναι βοηθοί του, ο Φλόριαν Εξνερ θα έχει ρόλο τέταρτου διαιτητή, ενώ στο VAR, θα είναι οι Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ.