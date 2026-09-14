Στον ΟΦΗ μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Χόφενχαϊμ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στις τάξεις των φίλων της ομάδας επικρατεί χαμός για τα εισιτήρια.

Οι Κρητικοί δεν βλέπουν την ώρα για τη μεγάλη αυτή μονομαχία και έχουν φύγει ήδη περισσότερα από 12.000 εισιτήρια.

Η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τους φίλους της ομάδας να ανυπομονούν για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια αναφέρει:

«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια του αγώνα με την TSG 1899 Hoffenheim (Πέμπτη 17/9, 19:45, Παγκρήτιο Στάδιο), για την League Phase του UEFA Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι εξής:

Θύρα 1 VVIP CLUB: Κανονικό: 100 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VVIP: Κανονικό: 80 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VIP: Κανονικό: 70 ευρώ, Παιδικό: 35 ευρώ

Θύρα 2, 20: Κανονικό: 50 ευρώ, Παιδικό: 25 ευρώ

Θύρα 3, 19: Κανονικό: 40 ευρώ, Παιδικό: 20 ευρώ

Θύρα 9, 13: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 10,12: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 11: Κανονικό: 35 ευρώ, Παιδικό: 17,50 ευρώ

Θύρα 14, 15: Κανονικό: 15 ευρώ, Παιδικό: 7,50 ευρώ

* παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών. Ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της More.com και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο GOV.gr Wallet, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύεται στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο GOV.gr Wallet τον Α.Φ.Μ. του συνοδού».