Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή για τον Βόλο, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό.

Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στη Ναντ, όπου είχε 2 γκολ και 1 ασίστ σε 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ και Σεν Ετιέν, ενώ έχει και εμπειρίες από την Premier League όπου αγωνίστηκε για λογαριασμό της Νιούκαστλ.

Η ανακοίνωση του Βόλου αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

O Ρεμί Καμπελά, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ρεμί Καμπελά, τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Ναντ όπου σε 12 αγώνες είχε 2 γκολ και 1 ασίστ. Στον Ολυμπιακό πρόλαβε να αγωνιστεί σε 10 ματς, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν, Κράσνονταρ και Νιούκαστλ.

Χαρακτηριστικό της σπουδαίας καριέρας του είναι ότι έχει καταγράψει 341 συμμετοχές στην 1η κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας σημειώσει 62 γκολ, ενώ έχει φορέσει και 4 φορές της φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ρεμί Καμπελά στην οικογένεια της».