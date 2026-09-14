Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στην Αγγλία μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και τη Σίτι, με το γκολ που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα υπέρ των «πολιτών» να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η αρμόδια αρχή διαιτησίας της Premier League τοποθετήθηκε επίσημα για την επίμαχη φάση, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε λανθασμένη απόφαση από το VAR. Η συγκεκριμένη παραδοχή έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην υπόθεση, με αρκετούς στην Αγγλία να υποστηρίζουν ότι το λάθος επηρέασε καθοριστικά την έκβαση της αναμέτρησης.

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν και η προσέγγιση του ESPN, το οποίο χαρακτήρισε την απόφαση να μετρήσει το γκολ της Μάντσεστερ Σίτι ως μία από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί από την καθιέρωση του VAR.

Wayne Rooney doesn't hold back in his analysis of Man City's goal at Old Trafford. pic.twitter.com/xFz5UZ5DmE — Match of the Day (@BBCMOTD) September 13, 2026

Στη συζήτηση μπήκε και ο Γουέιν Ρούνεϊ. Ο άλλοτε αρχηγός και αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος πλέον εργάζεται ως αναλυτής, εξέφρασε σε έντονο ύφος τη δυσαρέσκειά του, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά του VAR όσο και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. «Οποιος καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι ο Εντσο Φερνάντες ήταν σε θέση οφσάιντ. Εχω σιχαθεί το VAR, νομίζω ότι είναι άθλιο. Παίρνει όλο το συναίσθημα από το παιχνίδι, την ενέργεια και παρόλα αυτά κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι αδιανόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.