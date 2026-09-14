Καμπανάκι για δύο μεταγραφές

Δεύτερη γκέλα σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια για την ΑΕΚ, η οποία έκανε δύο αλλαγές λιγότερες στην Τρίπολη. Σε ματς που δεν πήγαινε καλά για την Ένωση ο Νίκολιτς έκανε τρεις αντί για πέντε και αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται τον πάγκο του. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, δεν εμπιστεύεται ακόμη τους Κάιρινεν και Ζούμπκοφ, όπως έχει δείξει και σε προηγούμενα παιχνίδια. Αμφότεροι είναι μεταγραφές, αμφότεροι ήρθαν για να ενισχύσουν κι άλλο την πρωταθλήτρια, αλλά ο χρόνος συμμετοχής τους μέχρι στιγμής είναι μικρός και αυτό αποτελεί ένα πρώτο καμπανάκι. Σίγουρα κάτι δεν κάνουν καλά οι παίκτες στις προπονήσεις, από την άλλη όμως θα πρέπει και ο Νίκολιτς να ανοίξει το rotation γιατί αλλιώς η σεζόν, με υποχρεώσεις στο Champions League, δεν βγαίνει.

Σκέψεις για αναβολή

Στην ΑΕΚ έχουν προβληματιστεί από το ξεκίνημα της σεζόν και κάνουν σκέψεις για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Στις 14 Οκτωβρίου οι κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στο Λονδίνο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στις 17 παίζουν στο Περιστέρι και στις 20 Οκτωβρίου έχουν το ματς με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ο Νίκολιτς γενικά δεν είναι υπέρ των αναβολών, στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι πολύ πιθανό να αλλάξει γνώμη. Στη Νέα Φιλαδέλφεια σκέφτονται ότι θα είναι προτιμότερο να παραμείνει η ομάδα για μια εβδομάδα στην Αγγλία και να αποφύγει τα πήγαινε-έλα, έχοντας μάλιστα ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Ατρόμητου ενδιάμεσα. Και αφού δεν τους παίρνει για άλλες απώλειες βαθμών για να μη μείνουν αρκετά πίσω από νωρίς, οι κιτρινόμαυροι σκέφτονται την αναβολή.

Δεν τον πίστευαν…

Τέταρτη νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές και μόνος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή έναν… λίγο. Ο Ταμπόρδα σκόραρε σε ακόμη ένα ματς, είναι ο πρώτος σκόρερ των πράσινων και δεν είναι λίγοι αυτοί γύρω από την ομάδα που θυμούνται όσα λέγονταν και γράφονταν πέρυσι για τον Αργεντίνο. Τότε που υπήρχε μεγάλος προβληματισμός, τότε που αρκετοί θεωρούσαν πως είναι… λίγος, ότι ήταν λάθος η μεταγραφή του και υπήρχαν σκέψεις να δοθεί δανεικός στην Κηφισιά ή στον Λεβαδειακό. Ο ίδιος όμως είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να φύγει, ο Μπενίτεθ τον πίστεψε περισσότερο από ό,τι κάποιοι άλλοι εντός ομάδας και τελικά ο Ταμπόρδα εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή.

Ο ΠΑΟΚ, ο Μπανζά και ο… Ολυμπιακός

Σημαντική νίκη, για βαθμολογικά και ψυχολογικά, για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη και το κλίμα έφτιαξε κάπως. Σε αυτό βοήθησαν και οι μεταγραφές καθώς οι τελευταίοι παίκτες που αποκτήθηκαν είναι καλοί και μπορούν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Λίσι, αν φυσικά ο προπονητής κάνει καλά τη δουλειά του. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα ισχυρίζονται ότι για τον Μπανζά υπήρξε ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό που ψάχνει για φορ μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, αλλά οι ασπρόμαυροι βγήκαν νικητές στη μάχη για την απόκτησή του. Αυτό, επαναλαμβάνουμε, το λένε στη Θεσσαλονίκη. Στον Πειραιά, από την άλλη, δηλώνουν πλήρη άγνοια. Όπως και να ‘χει, ο Μπανζά είναι παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ, αν αυτός είναι κανονική ομάδα. Και αυτό είναι θέμα του προπονητή.

Βρήκε αντι-Λαρεντζάκη

Ο Ολυμπιακός θέλει γκαρντ μετά την αποχώρηση του Λαρεντζάκη και έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Ο Τζορτζ Πάπας επέστρεψε το καλοκαίρι στους ερυθρόλευκους για να βοηθήσει αριθμητικά στην προετοιμασία της ομάδας και όλα δείχνουν ότι θα μείνει μόνιμα στην Ελλάδα καθώς αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες να υπογράψει συμβόλαιο και να είναι κανονικά παίκτης των πρωταθλητών Ευρώπης. Πρόκειται για παίκτη που ξέρει την ομάδα, γνωρίζει ότι ο χρόνος συμμετοχής του θα είναι περιορισμένος και δεν έχει πρόβλημα με αυτό, συν φυσικά -το πιο σημαντικό από όλα- είναι Έλληνας και στον Πειραιά χρειάζονται ελληνικά διαβατήρια. Είναι πολύ πιθανό επομένως μέσα στην εβδομάδα να κλείσει το θέμα και ο Πάπας να γίνει οριστικά παίκτης του Ολυμπιακού.