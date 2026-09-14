Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν στην παρουσία του Νεϊμάρ με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, με τον Κάρλο Αντσελότι να επιβεβαιώνει ότι ο 34χρονος επιθετικός δεν πρόκειται να επιστρέψει στη «Σελεσάο».

Ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο κύκλος του άσου της Σάντος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ολοκληρωθεί, καθώς πλέον το βάρος πέφτει στην επόμενη ημέρα της Βραζιλίας και στην αξιοποίηση της νέας γενιάς ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στην αξία και στα ξεχωριστά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Νεϊμάρ, επισημαίνοντας ότι άξιζε να βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας για το προηγούμενο Μουντιάλ. Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να μην υπάρξει επιστροφή του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

«Ο Νέι άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο: δεν μπορεί να αντικατασταθεί, είναι ένας μοναδικός παίκτης για τις ικανότητές του. Τώρα όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στους νεαρούς Βραζιλιάνους. Έχουμε νεαρούς παίκτες που γεννήθηκαν το 2008 με μεγάλη ποιότητα, οι οποίοι δεν παίζουν ακόμα, αλλά μπορούν να παίξουν. Τώρα είναι η ώρα να τους εξετάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους. Είναι αλήθεια ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει πολύ καλά ακόμα και στα 36 ή 37 του. Ωστόσο ήρθε ο καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στους νεαρούς παίκτες».

Η Βραζιλία έχει προγραμματίσει να αντιμετωπίσει την Αυστραλία σε δύο φιλικούς αγώνες στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, προτού αντιμετωπίσει την Ινδία στις 3 Οκτωβρίου.