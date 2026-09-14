Ανησυχία έχει προκαλέσει στον Παναθηναϊκό η εμφάνιση γαστρεντερίτιδας σε έξι μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο ιός να έχει μεταδοθεί και σε παίκτες της ομάδας.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν από τη Ρόδο, όπου έδωσαν δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, πανηγυρίζοντας ισάριθμες νίκες. Πλέον υπάρχει προβληματισμός για πιθανή διασπορά και εντός του ρόστερ.

Ανάλογα περιστατικά παρουσιάστηκαν και σε μέλη της ΑΕΚ, με τις αποστολές των δύο ομάδων να έχουν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο κατά την παρουσία τους στη Ρόδο.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άμεσα επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, καθώς η EuroLeague αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα, πάντως, ακολουθεί το «Παύλος Γιαννακόπουλος», το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ήθελε να αποφύγει επιπλέον προβλήματα σε μία περίοδο κατά την οποία ήδη υπάρχουν σημαντικές απουσίες από την προετοιμασία. Φαλ, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν και Ρογκαβόπουλος βρίσκονται εκτός, ενώ ο Κώστας Σλούκας δεν είναι ακόμη έτοιμος.